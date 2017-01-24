Собянин: потери времени москвичей из-за пробок сократились на четверть

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что москвичи стали на четверть меньше времени проводить в пробках. Этого удалось добиться благодаря "серьезным усилиям строителей, транспортников, организаторов дорожного движения".

Москвичи стали проводить на четверть меньше времени в пробках. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, передает агентство "Москва". По его словам, этого удалось добиться благодаря "серьезным усилиям строителей, транспортников, организаторов дорожного движения".

"Ситуация стала потихоньку, постепенно каждый год выправляться. Сегодня мы констатируем факт, что почти на четверть снизилось время, которое тратили москвичи в пробках", - заявил мэр.

Он отметил, что ситуация на дорогах в Москве остается сложной, поэтому городские власти не должны уменьшать усилий по решению транспортных проблем города.