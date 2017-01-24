На Кубани нашли мертвым ребенка, которого искали трое суток

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Спасатели обнаружили тело 10-летнего мальчика, пропавшего 21 января в Белореченском районе Краснодарского края. В поисках были задействованы более 250 человек. Тело нашли в лесном массиве вблизи железнодорожных путей.

На Кубани спасатели нашли тело 10-летнего ребенка, пропавшего 21 января. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на аварийно-спасательную службу "Кубань-СПАС".

"Тело 10-летнего мальчика найдено в лесном массиве, вблизи железнодорожных путей", - говорится в сообщении.

Ребенок ушел из дома в поселке Молодежный в субботу вечером и не вернулся. В его поисках были задействованы силы МЧС, полиции, Росгвардии, а также вертолет. По факту исчезновения ребенка возбудили уголовное дело об убийстве.

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