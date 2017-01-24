Врачи скорой помощи получат тревожные кнопки для связи с полицией

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Московских врачей, в том числе бригады скорой помощи, обеспечат тревожными кнопками для экстренного обращения в полицию в случае агрессии в их сторону. Об этом сообщил руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун. По его словам, до конца года во всех московских поликлиниках будет реализовано видеонаблюдение.

Бригады скорой помощи, а также врачи, выезжающие на дом к пациенту, получат специальное оборудование для экстренного вызова полиции в случае нападения, передает ТАСС.

По словам главы Департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна, у властей есть позитивный опыт в обеспечении врачей тревожными кнопками. "Нужно отметить, что полиция достаточно быстро реагирует на такие обращения", - сказал он.

Кроме этого, все столичные поликлиники до конца года будут оснащены камерами видеонаблюдения, добавил Хрипун. Он рассчитывает на изменения, которые "заставили бы наше общество по-другому относиться к фактам нападения на медиков, чтобы наказание в таких случаях было абсолютно неизбежным и очень строгим".

С 2010 по 2016 годы на медработников было совершено около 1200 нападений при исполнении ими служебных обязанностей, свидетельствуют данные Минздрава.

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