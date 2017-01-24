В Пушкинском музее открылась выставка гравюр Гойи и Дали

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В Пушкинском музее открылась выставка гравюр Франсиско Гойи и Сальвадора Дали. В течение полутора месяцев можно будет увидеть более 80 работ мастеров, так называемые "Капричос". Это - особый жанр, этакие "причуды и фантазии", объединённые общей темой. Причём Дали обыгрывает работы Гойи, получается своего рода художественный квест.

Сон разума рождал чудовищ у многих, после похода на выставку "Капричос" нужно быть готовым к тому, что сны станут еще более красочными и непредсказуемыми. Потому как впервые за наше бессознательное берутся сразу два непревзойденных мастера - Гойя и Дали, передает "ТВ Центр".

"Этот разнообразный, этот увлекательный, этот страшный мир демонов - он окружал их вполне. Так же, как окружает и нас сегодня. Абсолютно! Они все - рядом с нами", - отметила директор ГМИИ им. Пушкина Марина Лошак.

Нечисти действительно хватает: ведьмы, оборотни, домовые. Коррумпированные, лицемерные и жестокие. Графические герои Гойи родились в конце XVIII века. Больной, почти оглохший с разбитым сердцем, он хотел продать эстампы в парфюмерной лавке. Не вышло - весь первый тираж изъяли. Хорошо, сам не пострадал от инквизиции. Потому как придворный художник умудрился заклеймить всех, кого мог - церковь, престол, дворянство, распутных женщин и дам высшего света. Спустя 180 лет за "Капричос" берётся Дали. На первый взгляд он просто раскрасил работы Гойи, но стоит присмотреться - тут же появляются новые монстры и жуткие подробности.

Кураторы настаивают: нужно не только вглядываться, но и вчитываться в подписи. Дали работает словно профессиональный карикатурист. К примеру, доносчики у него превращаются в херувимов. И лишь сон - без изменений, по-прежнему рождает чудовищ. Коллекционер Борис Фридман, предоставивший на выставку работы Дали, говорит, что бояться их не стоит.

"Я спокойно сплю, никакие сны по этому поводу не снятся", - сказал Борис Фридман.

Коллекционер уверен, что Дали восхищался Гойей, ни о какой иронии и уж тем более издевательстве здесь речи не идет. Он просто сделал его еще глубже и понятнее. Отвернулась, например, богатая девушка от нищенки, а та оказалась самым родным человеком.

Путешествие во снах в окружении причудливых монстров только начинается. Демоны пробудут среди нас до 12 марта.

Ольга Стрельцова, Владислав Подымский, "ТВ Центр".