В Москве применили новую технологию для лечения аневризмы головного мозга

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Врачи регионального сосудистого центра провели уникальную операцию по технологии, которая пока в новинку не только в России, но и за рубежом. Москвичка Маргарита Кожухова страдала аневризмой головного мозга. Обычно такие заболевания требуют серьезного травматического вмешательства, но столичным медикам удалось обойтись без этого.

Маргарита Кожухова пока не может привыкнуть к тому, что сейчас она пациент. Более тридцати лет проработала фельдшером на скорой помощи. Рвется сама лечить и спасать жизни. Пережитую недавно клиническую смерть вспоминает теперь как страшный сон. Да и начиналось все обыкновенно: у женщины периодически болела голова. Внимания на это она не обращала, пока внезапно не потеряла сознание. Тогда и обратилась ко врачам. Диагноз прозвучал как приговор - аневризма головного мозга, передает "ТВ Центр".

С момента определения диагноза до самой операции проходят считанные дни. Промедление может стоить пациенту жизни. Особенно, если речь идет об операции на мозге. Именно поэтому и решили применить новую технологию с минимальным инвазивным вмешательством. Вместо обширной трепанации делают косметический надрез в несколько сантиметров. Шрама после операции не видно - он просто спрятан в складке века.

Для успешного выполнения операции требуется определенное оборудование. Прибор управления крепится к микроскопу. Разработан он был в центре нейрохирургии имени Бурденко и выглядит как шлем. Он позволяет хирургу не отрываться от работы.

Сама операция пока в новинку. Причем не только для России - даже для Европы. Врачи надеются, что в ближайшем будущем новые инвазивные технологии полностью вытеснят привычную трепанацию. К тому же, выполнять подобные операции можно не только на головном мозге, но и на остальных органах.

Сроки реабилитации также снижены. Через пару дней Маргарита Николаевна сможет поехать домой. А там уже и выход на любимую работу не за горами.

Александра Сергомасова, Владимир Черных, Илья Хуртин. "ТВ Центр".

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