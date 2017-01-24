В Москве автовладельцы штурмуют отделы ФССП из-за двойных штрафов

Теги: Общество штрафы москва

Московские автовладельцы штурмуют отделы судебных приставов. Люди требуют справедливости. Штрафы ГИБДД они заплатили, но с их счетов деньги снимают снова за те же самые нарушения. Причём, о том, что они участники судебного производства, многие узнали случайно.

Очередь без начала и конца на Крутицком валу еще недавно накручивала обороты - столько было желающих попасть к судебным приставам. Во вторник к началу приема в 9 утра люди спешили уже не так массово, но весь рабочий день поток не прекращается, передает "ТВ Центр".

В 2-м Мосфильмовском переулке толпы у входа тоже нет, но это не значит, что внутри свободно. Потолкаться придется уже в холле, но здесь еще пара минут для того, чтобы проверить у посетителей документы и направить в нужный кабинет. А вот дальше - сложнее. Получается, что сами очереди, по сути, никуда и не исчезли, они просто перекочевали с улицы в коридоры.

Уже после турникета настоящие хождения по мукам. Живая очередь перед каждым кабинетом превращается в стихийную. С наплывом посетителей приставы справляются с трудом. У людей, которые чуть ли не штурмуют двери, сдают нервы. В толпе - недовольные возгласы.

Возмущению, и правда, нет предела. От многих требуют погасить долги по штрафам за нарушение правил дорожного движения, хотя по счетам люди уже заплатили. К примеру, Татьяна Петрякова сделала это еще год назад, и столько же не может добиться правды.

"Дозвониться сюда вообще невозможно. Я сделала все копии, отсылала по электронной почте, потому что случайно один раз дозвонилась. Но потом мне пришло еще два письма по другим штрафам, хотя квитанции все оплачены. Я приехала, отпросилась с работы, теряю время, не знаю, чем все закончится", - посетовала Татьяна Петрякова.

В ведомстве заявляют, что учитывая ажиотаж после праздников, добавили еще один приемный день, теперь в отделения прийти можно в понедельник, среду и пятницу. Но проблема в самой системе учета, считают посетители, зачастую она не видит уже оплаченных штрафов.

"Приставы по одному и тому же факту, по одному и тому же нарушению несколько раз направляют взыскания, распоряжения в банки по принудительному взысканию денежных средств, и так далее", - считает автовладелец Давид Макарьян.

Отсюда - повышенная нагрузка. В Москве сейчас почти семь миллионов исполнительных производств. Неразбериха мало того, что создает очереди, она еще лишает автовладельцев денег. У Валерия Бормамбетова долг, который он погасил, просто списали с банковской карты.

"В итоге я заплатил 22 с половиной тысячи. Один раз оплатил вовремя, с 50% скидкой, и 15 тысяч еще сняли с меня. Плохо, конечно, что нет единой базы", - рассказал Валерий Бормамбетов.

Судебные приставы настаивают, что лучше платить по счетам через сайт ведомства. Тогда информация автоматически поступит в систему. А вот по квитанции в банке более рискованно. Оператор может допустить ошибку и тогда платеж не дойдет.

Еще вариант - прислать судебным приставам сканы оплаченных квитанций по электронной почте. Правда, делать это лучше несколько раз, с первого не всегда доходит. Поэтому идти на прием лично москвичи будут, видимо, еще долго. Это хоть нервно и долго, зато надежно.

Борис Иванин, Юрий Тимошин, Александр Бологов, "ТВ Центр".