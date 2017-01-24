Участок "желтой" ветки московского метро закроют до 30 января

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Участок Калининско-Солнцевской ветки столичного метро закроют до 30 января. Поезда не будут ходить "Парка Победы" до "Делового центра".

С 25 января по 30 января закроют участок Калининско-Солнцевской ветки столичного метро от "Парка Победы" до "Делового центра". Там будут подключать оборудование и обкатывать пути, чтобы запустить новые станции "жёлтой" линии от "Парка Победы" до "Раменок", передает "ТВ Центр".

Открыть его планируют в феврале. Также закроют станцию "Деловой Центр" и переход между ней и станцией "Выставочная". При этом "Парк Победы" "синей" ветки метро будет работать в обычном режиме.