Аварийность на дорогах Москвы снизилась практически в два раза
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Аварийность на дорогах Москвы снизилась почти вдвое, а средняя скорость движения в столице выросла, даже несмотря на то, что машин в регионе стало больше на целый миллион. Такие данные на заседании президиума правительства привёл мэр Москвы Сергей Собянин. На этих результатах мегаполис останавливаться не планирует.
Москва — мегаполис развивающийся, и от движения в нем зависит многое: работа экстренных служб, общественного транспорта, а также личное время каждого городского жителя. Как сообщает "ТВ Центр", заседание президиума столичного правительства мэр Москвы начал с хороших новостей - помимо комплексной работы в транспортной сфере, столица предпринимает очередные меры по борьбе с нелегальными таксистами.
"У нас уже зарегистрировано более 70 тысяч. И важно не только количество, но и качество этих машин, безопасность и легальная работа", - сказал мэр.
Москвичи уже привыкли и к быстроте подачи машины, в среднем это 7 минут, к вполне доступным тарифам и к скорости движения по выделенным полосам. Новая мера направлена, прежде всего, на безопасность пассажиров и на борьбу с теми водителями, кто играет не по правилам.
"Нами подготовлен проект распоряжения правительства, который обязывает диспетчерские службы заказа легковых такси передавать в государственную информационную систему единой региональной навигационно-информационной системы города Москвы данные о местоположении такси, с обязательным указанием статуса "свободен-занят", номера разрешения, действующего на территории Москвы, а также номера государственного регистрационного знака", - сообщил глава Департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.
Предложение поддержали, документ отправили на согласование необходимым службам. И уже в средине февраля в Москве появится новый стандарт работы московского такси. Что же до движения других видов транспорта, то в прошлом году столица преодолела коллапс на дорогах. Несмотря на то, что машин только прибавилось.
"За последние годы ситуация осложнилась тем, что в Москве появилось более 1 миллиона новых машин. Примерно такое же количество машин появилось в ближайшем Подмосковье и ближайших регионах, которые граничат с Московским регионом. Если бы никаких мер не предпринималось, Москва давно бы уже встала в транспортном коллапсе. Тем не менее, это не произошло", - рассказал Сергей Собянин.
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Услугами подземки в новогоднюю ночь, когда метро впервые не закрывали, воспользовались более 400 тысяч пассажиров. Метрополитен не перестанет удивлять и в этом году — уже в марте на линии выйдет поезд "Москва". Современный состав последнего поколения даст новый импульс обновлению подвижного состава.
Анастасия Мартынова, Елена Сахно. "ТВ Центр". Москва.
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