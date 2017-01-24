Лавров и Чавушоглу обсудили ход переговоров в Астане

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Министры иностранных дел Турции и России Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров по телефону обсудили ход межсирийских переговоров в Астане. Дипломаты подчеркнули важность установления прямого диалога между правительством Сирии и представителями вооруженной оппозиции.

Ход переговоров в Казахстане по телефону обсудили главы дипломатических ведомств России и Турции, передает "ТВ Центр". Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу подчеркнули важность установления прямого диалога между правительством Сирии и представителями вооруженной оппозиции.

По мнению министров, Астана — важный шаг для укрепления режима прекращения огня и установления мира в арабской республике. Кроме того, стороны условились поддерживать контакты с участниками встречи для подготовки следующих раундов по сирийскому урегулированию в Женеве.