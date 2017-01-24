Путин доволен ростом агропромышленного комплекса

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Владимир Путин остался доволен ростом агропромышленного комплекса России. Этот показатель в 2016 году составил более четырех процентов.

Владимир Путин потребовал от Министерства сельского хозяйства сократить количество бюрократических барьеров при выделении льготных кредитов фермерам. Достижения и проблемы в аграрном секторе президент обсудил с главой Минсельхоза, передает "ТВ Центр".

Александр Ткачев рассказал, что с этого года в стране запускается масштабный проект по кредитованию хозяйств. Ставка не будет превышать 5%, а в целом бюджет программы — около 23 миллиардов рублей. По мнению Александра Ткачева, это должно кардинально преобразить весь агропромышленный комплекс страны. Владимир Путин отметил уже полученные результаты.