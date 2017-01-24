В Думе обосновали декриминализацию побоев данными соцопросов

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При выработке позиции Госдумы по законопроекту о декриминализации побоев депутаты руководствовались соцопросами. Они показали, что почти 60% россиян поддерживают более мягкое отношение к незначительным конфликтам в семье.

На Совете Государственной Думы во вторник обсуждали резонансный законопроект, который выводит побои в отношении близких родственников из разряда уголовных преступлений, если они зафиксированы впервые. В среду на пленарном заседании депутаты рассмотрят документ во втором чтении, напоминает "ТВ Центр".

Вносимые поправки должны исправить ошибки и пробелы в семейном праве. Так, например, сейчас даже за небольшую ссору в семье с применением насилия предусмотрено наказание до двух лет тюрьмы, а за избиение родственников с тяжелыми последствиями грозит всего четыре месяца. По словам спикера Думы Вячеслава Володина, прежде чем принимать такой закон, были проведены социологические исследования и более 50% опрошенных высказались за смягчение законодательства в этой сфере.

"Реально это брак. Брак при принятии законопроекта. То, что вызвало дискуссию, и то, что обсуждается. Мы исходим из того, что вообще нужно исключать семейное насилие, нужно делать все, чтобы семьи были крепкими. Нужно делать все, чтобы не было конфликтов. Но когда есть ошибка, ее нужно исправлять. Семьи поставлены в неравное положение и идет такое давление именно на семью. Это тоже недопустимо, поэтому мы говорим, что эти вопросы надо решать очень и очень сбалансировано", - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.