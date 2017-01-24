Американскую бронетехнику разбили на пути в Польшу

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Часть американской бронетехники прибыла из Германии в Польшу поврежденной. Как сообщают СМИ, танки по пути врезались в мосты, которые оказались ниже, чем рассчитывали военные.

Американские военные разбили свои бронемашины по пути из Германии в Польшу. Об этом пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на источники в вооруженных силах США, передает "ТВ Центр".

Как оказалось, специалисты неправильно рассчитали детали маршрута, поэтому несколько танков просто не смогли пройти под мостами. Транспортировку еще пяти броневиков на время решено прервать. Армейское руководство ищет другой, более безопасный, способ их перевозки.

На этом проблемы не закончились - другая партия машин и вовсе прибыла в пункт назначения с полностью разряженными аккумуляторами. Сопровождающие забыли выключить все электронные системы.

Переброску людей и техники в Восточную Европу инициировал Барак Обама одним из своих последних решений на посту президента США. Дополнительные силы призваны поддержать операцию "Атлантическая решимость" по сдерживанию якобы российской угрозы.