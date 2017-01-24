Британский суд обязал правительство согласовать Brexit с парламентом

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Верховный суд Великобритании обязал правительство королевства получить одобрение парламента для начала выхода страны из ЕС. На Даунинг-стрит уже заявили, что разочарованы таким решением.

Верховный суд Великобритании запретил запускать Brexit без одобрения парламента страны, передает "ТВ Центр".

Вопрос о выходе Королевства из Евросоюза рассматривали во вторник повторно. Ранее Высокий суд Лондона постановил, что правительство не может в одиночку инициировать подобную процедуру. Однако кабинет министров подал апелляцию в вышестоящую инстанцию. Голоса разделились — за обсуждение в парламенте выступили 8 судей из 11.

Тем не менее, на Даунинг-стрит, похоже, уверены в собственных силах. Там заявили, что на сроки Brexit решение суда не повлияет. Но чтобы исполнить его, соответствующий законопроект внесут на рассмотрение депутатов уже на этой неделе, сообщили британские СМИ.