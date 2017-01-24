МАК не выявил неисправностей в системах разбившегося в Бишкеке Boeing

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В Межгосударственном авиационном комитете заявили, что все системы турецкого Boeing-747, разбившегося в Бишкеке, были исправны. Также, по словам главы комиссии по расследованию катастрофы, с борта самолета никаких сообщений о неполадках не передавалось.

Все системы разбившегося в Бишкеке грузового Boeing-747 были исправны. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Межгосударственный авиационный комитет.

"На момент аварии все системы самолета были в исправном состоянии. Ни о каких технических неполадках с борта самолета не сообщалось", - сообщил на пресс-конференции глава комиссии по расследованию обстоятельств авиакатастрофы, представитель МАК Леонид Каширский.

По его словам, в настоящее время рассматриваются все версии крушения самолета. Специалисты изучают действия пилотов, работу оборудования, как наземного, так и установленного на борту.

Авиакатастрофа произошла утром 16 января. Грузовой Boeing, арендованный турецкой авиакомпанией, направлялся в международный аэропорт "Манас" для дозаправки. Самолет упал на дачные участки в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы. В результате катастрофы погибли 38 человек.

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