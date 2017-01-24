14:56, 24 января 2017

В интернете обсуждают фото "корабля-призрака" на Москве-реке

Теги:  Общество  корабль  москва

Необычная оптическая иллюзия привлекла пользователей соцсетей. На одной из набережных столицы был замечен "корабль-призрак", который на деле оказался тенью от моста.

В Сети появилась фотография, снятая около Пушкинской набережной Москвы. На снимке можно разглядеть небольшое темное судно, отмечает "МИР-24". Однако, как уверяет автор этого необычного фото, никакого корабля там нет. Это всего лишь оптическая иллюзия – тень от моста ложится на набережную таким образом, что она напоминает очертания судна. 

Впрочем, многие пользователей соцсетей настаивают, что на снимке именно корабль. Некоторые даже смогли разглядеть пирамиду. 

Другие новости

В других СМИ