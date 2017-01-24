В интернете обсуждают фото "корабля-призрака" на Москве-реке

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Необычная оптическая иллюзия привлекла пользователей соцсетей. На одной из набережных столицы был замечен "корабль-призрак", который на деле оказался тенью от моста.

В Сети появилась фотография, снятая около Пушкинской набережной Москвы. На снимке можно разглядеть небольшое темное судно, отмечает "МИР-24". Однако, как уверяет автор этого необычного фото, никакого корабля там нет. Это всего лишь оптическая иллюзия – тень от моста ложится на набережную таким образом, что она напоминает очертания судна.

В центре Москвы на реке сфотографировали «корабль-призрак», достойный ответ уфологам и ловцам привидений https://t.co/8mC3JyqbUm pic.twitter.com/XIujxmAb9a — TJ (@tjournal) 24 января 2017 г.

Впрочем, многие пользователей соцсетей настаивают, что на снимке именно корабль. Некоторые даже смогли разглядеть пирамиду.