Мизулина предложила ввести пожизненное заключение для педофилов

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Сенатор Совфеда предлагает ужесточить наказание для взрослых, которые совращают детей. По ее словам, речь идет о введении пожизненного заключения. Елена Мизулина собирается внести соответствующий законопроект на рассмотрение в Госдуму.

Сенатор от Омской области Елена Мизулина предложила ужесточить уголовное наказание за растление детей до пожизненного заключения. Об этом она рассказала на своей странице в Twitter.

Когда взрослые пользуются доверием детей, совращая их, нужно говорить о необходимости еще одного состава для пожизненного заключения. — Елена Мизулина (@emizulina) 24 января 2017 г.

Сенатор отметила, что собирается внести соответствующий законопроект на рассмотрение в Госдуму, пишет "Ридус". Мизулина добавила, что ранее в нижней палате парламента уже рассматривался подобный законопроект, но поправка об ужесточении наказания за подобные преступления не была принята.

Ранее в понедельник сообщалось, что Следственный комитет России инициировал проверку после сообщений в СМИ о якобы имевших место сексуальных домогательствах в одной из столичных школ. Отмечалось, что на протяжении долгого времени преподавательский состав, в том числе и директор учебного заведения, расположенного на юго-западе Москвы, вывозили учащихся в детские лагеря, где совершали в отношении них действия сексуального характера.

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