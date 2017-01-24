Центробанк назвал самые подделываемые купюры
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В четвертом квартале 2016 года было выявлено 14,3 тысячи фальшивых банкнот на сумму в 46,5 миллиона рублей. Самыми популярными у мошенников оказались купюры номиналом в пять тысяч рублей. За этот период из денежного оборота было выведено более восьми тысяч таких банкнот.
Банкноты достоинством в пять тысяч рублей вызывают наибольший интерес у фальшивомонетчиков. В четвертом квартале 2016 года из денежного оборота было выведено более восьми тысяч таких купюр. Об этом свидетельствуют данные Центробанка, пишет "Русская Планета".
Кроме того, в этот же период было выявлено 5,7 тысячи фальшивых купюр номиналом в одну тысячу рублей. Остальные российские денежные знаки почти не заинтересовали мошенников.
В общей сложности за четвертый квартал 2016 года было выявлено 14,3 тысячи фальшивых банкнот на сумму в 46,5 миллиона рублей.
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