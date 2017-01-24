В Астане договорились создать механизм контроля перемирия в Сирии

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Россия, Иран и Турция признали Астану эффективной площадкой для переговоров по сирийскому урегулированию, и поддержали проведение межсирийских консультаций в Женеве 8 февраля. Страны-гаранты договорились о создании трехстороннего механизма контроля прекращения огня в Сирии.

Россия, Иран и Турция договорились о создании трехстороннего механизма контроля режима прекращения огня в Сирии. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на итоговое заявление стран-гарантов по итогам межсирийских переговоров в Астане.

"Было принято решение создать трехсторонний механизм, который должен следить за полным соответствием режима прекращения огня, отсутствия провокаций", - зачитал текст заявления глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахменов.

Выступающие гарантами государства заявили, что сирийский конфликт можно урегулировать только политическим путем, и военного решения у него нет. Страны признали Астану эффективной площадкой для встреч представителей оппозиции и правительства Сирии, и выступили также за проведение межсирийских переговоров в Женеве 8 февраля. Для урегулирования сирийского кризиса на платформе в столице Казахстана государства намерены сотрудничать с ООН.

Россия, Иран и Турция договорились способствовать размежеванию оппозиции и террористов на территории Сирии. Страны также подтвердили готовность совместно бороться с терроризмом. Государства также подтвердили приверженность территориальной целостности Сирии.

"Мы ценим участие в данных переговорах специального посланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры и подтверждаем приверженность идее суверенности и целостности Сириийской Арабской Республики как мультиэтнической, многоконфессиональной страны, существование которой гарантируется Совбезом ООН", - говорится в заявлении.

В Астане находится корреспондент "ТВ Центр" Никита Васильев, который следит за развитием событий.

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