Летевший в Сочи самолет вернулся во "Внуково" из-за сигнала о поломке
Теги: самолет Происшествие москва
Вылетевший из Москвы в Сочи самолет вернулся в аэропорт "Внуково". Во время полета на борту сработал датчик, сигнализирующий о неполадках.
Во "Внуково" вернулся лайнер, летевший рейсом Москва-Сочи. Командир воздушного судна принял данное решение из-за датчика, сигнализирующего о технической неполадке.
На борту находилось 146 пассажиров. Посадка прошла успешно. В результате инцидента никто не пострадал, передает АГН "Москва".
Самолет проверили техники, факт неполадки не подтвердился. В ближайшее время борт должен вылететь в Сочи.
Читайте также:
На МКАД неизвестный расстрелял женщину-водителя