15:19, 24 января 2017

Летевший в Сочи самолет вернулся во "Внуково" из-за сигнала о поломке

Теги:  самолет  Происшествие  москва

Вылетевший из Москвы в Сочи самолет вернулся в аэропорт "Внуково". Во время полета на борту сработал датчик, сигнализирующий о неполадках.

Во "Внуково" вернулся лайнер, летевший рейсом Москва-Сочи. Командир воздушного судна принял данное решение  из-за датчика, сигнализирующего о технической неполадке.

На борту находилось 146 пассажиров. Посадка прошла успешно. В результате инцидента никто не пострадал, передает АГН "Москва".

Самолет проверили техники, факт неполадки не подтвердился. В ближайшее время борт должен вылететь в Сочи.

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