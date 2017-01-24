Россияне смогут ездить в Армению по внутренним паспортам

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев и его коллега из Армении Карен Карапетян договорились о взаимных поездках граждан двух стран по внутренним паспортам. По словам главы российского правительства, стороны уже подписали соответствующий документ.

Граждане России получат возможность ездить в Армению по внутренним общегражданским паспортам, сообщил премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Об этом глава правительства объявил по итогам переговоров со своим армянским коллегой Кареном Карапетяном, передает ТАСС.

"Мы договорились в рамках текущего визита, что жители нашей страны смогут ездить в Армению по внутренним общегражданским паспортам, о чем только что был подписан документ. Это будет укреплять сотрудничество в такой важнейшей сфере, как гуманитарное взаимодействие", - подчеркнул российский премьер.

Между тем, отмечается, что стороны подписали документ о внесении изменений в соглашение о взаимных безвизовых поездках граждан двух стран.

Кроме того, Медведев и Карапетян подписали ряд других документов. В частности, свои подписи они поставили под меморандумом о сотрудничестве между Минпромторгом России и министерством экономическом развития и инвестиций Армении, информирует "Интерфакс".

В 2017 году у россиян есть возможность без загранпаспорта въезжать в Белоруссию, Таджикистан, Киргизию, Казахстан, Абхазию и Южную Осетию.