Вертолет со спасателями упал в центре Италии

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Недалеко от горнолыжной базы Кампо Феличе упал вертолет службы спасения, который летел на вызов для оказания помощи. На его борту находилось шесть человек. Пока нет сообщений о жертвах и пострадавших в результате крушения.

Вертолет службы спасения упал в центральной части Италии. На борту находилось шесть человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.

Вертолет со спасателями был вызван для оказания помощи пострадавшему недалеко от горнолыжной базы Кампо Феличе.

О жертвах и раненых в результате происшествия пока не сообщается. По предварительной причине, инцидент произошел из-за неблагоприятных погодных условий.