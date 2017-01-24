Жительницу Подмосковья задержали по подозрению в убийстве подруги

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В Подмосковье по подозрению в убийстве подруги задержана 43-летняя женщина. Инцидент произошел в городе Егорьевск.

Подозреваемую в убийстве 33-летней женщины задержали в Егорьевске. Расследование уголовного дела продолжается. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося, решается вопрос об избрании предполагаемой преступнице меры пресечения, передает АГН "Москва".

Инцидент произошел накануне. Женщины распивали спиртные напитки, но в какой-то момент между ними произошла ссора. 43-летняя подозреваемая нанесла хозяйке квартиры, в которой проходило застолье, удар ножом в грудь. От полученного ранения потерпевшая скончалась на месте.

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