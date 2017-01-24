По факту стрельбы на МКАД возбуждено уголовное дело

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Столичные следователи разбираются в обстоятельствах инцидента на МКАД, где неизвестный несколько раз выстрелил из травматического пистолета в женщину-водителя. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Потерпевшая сейчас находится под наблюдением медиков.

В СКР России заинтересовались стрельбой на 105-ом километре МКАД, которая произошла 24 января. По данным следствия, неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в женщину, находившуюся за рулем автомобиля Ford. Нападавший скрылся, а потерпевшая была госпитализирована. Ее состояние не уточняется.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на убийство" и "Незаконный оборот оружия". "Следователи отрабатывают круг лиц, возможно причастных к совершению преступления, назначен ряд судебных экспертиз", - указали в СКР.

Ранее СМИ сообщали, что пострадавшая – 42-летняя супруга предпринимателя Михаила Лернера, экс-партнера Анатолия Чубайса. Женщина уже обращалась в полицию по поводу угроз в свой адрес.