Налог на купленные в ЕС товары можно вернуть в аэропорту "Домодедово"

Теги: аэропорт домодедово налог евросоюз Экономика россия

В пассажирском терминале аэропорта "Домодедово" запустили систему Tax free. Теперь НДС на товары, купленные в странах Евросоюза, можно вернуть по прилету в Москву. Для возвращения средств необходимо предъявить заполненные формы tax free, чеки и товары.

Налог на товары, приобретенные за рубежом, теперь можно вернуть в пассажирском терминале аэропорта "Домодедово". Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

"В пассажирском терминале аэропорта "Домодедово" граждане России смогут вернуть НДС с приобретенных за рубежом товаров. Возмещение можно получить в кассах "Дом-Банка" при предъявлении tax free форм, чеков и товаров", - рассказал представитель пресс-службы.

По его словам, "Дом-банк" работает с системами Premier tax free и Worldwide tax free на эксклюзивной основе. Операционные кассы расположены в зонах прилета внутренних и международных линий аэропорта "Домодедово".

В августе 2016 года в Министерстве финансов сообщили об инициативе введения системы tax free в России. По данным ведомства, первый этап эксперимента по ее внедрению должен был стартовать 1 января 2017 года в пяти крупнейших магазинах.

Читайте также:

План введения tax-free в России представят в правительстве в августе