Бомбардировщики ВКС России атаковали склады ИГ в Сирии

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Шесть бомбардировщиков Ту-22М3, вылетевших из России, атаковали склады вооружения и боеприпасов боевиков "Исламского государства". Они были расположены в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии. В Минобороны сообщили, что все цели оказались успешно поражены.

Шесть бомбардировщиков Ту-22М3 российских ВКС атаковали склады вооружения и боеприпасов боевиков "Исламского государства" (деятельность террористической организации запрещена в России), которые были расположены в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны, все цели поражены.

Сообщается, что удары были нанесены по цеху по производству боеприпасов и взрывчатых веществ в районе населенного пункта Сальхиях, складам с вооружением и боеприпасами боевиков ИГ, а также районам скопления военной техники террористов в провинции Дейр-эз-Зор.

Самолеты взлетели с российского аэродрома и пролетели над территорией Ирака и Ирана. Кроме того, в Минобороны подчеркнули, что истребительно-авиационное прикрытие бомбардировщиков осуществляли Су-30СМ и Су-35С с аэродрома Хмеймим. Все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования после успешного выполнения задачи.

Аналогичная операция с участием бомбардировщиков Ту-22М3 была проведена в районе сирийской провинции Дейр-эз-Зор накануне, 23 января. Удары были нанесены по пунктам управления, складам с оружием и боеприпасами боевиков ИГ.

Кроме того, операцию с участием шести самолетов Ту-22М3 провели в прошедшую субботу. Тогда целями для поражения стали базовые лагеря бандформирований, склады вооружения и боеприпасов, скопления бронетехники и живой силы.

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