Американская киноакадемия назвала номинантов на премию "Оскар"

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Объявлены номинанты на главную американскую кинопремию 2017 года. В число претендентов на лучшую мужскую роль вошли актеры Дензел Вашингтон и Райан Гослинг. Среди номинантов на премию "Лучшая актриса" оказались Эмма Стоун, Мерил Стрип и Натали Портман.

В США объявили номинантов на американскую кинопремию "Оскар" в 2017 году. В частности, были отобраны по пять исполнителей главных мужских и женских ролей для категорий "Лучший актер" и "Лучшая актриса". Об этом сообщается на сайте Американской киноакадемии.

Среди мужчин на премию номинированы актеры Кейси Аффлек (за роль в фильме "Манчестер у моря"), Дензел Вашингтон ("Ограды"), Райан Гослинг ("Ла-Ла Ленд"), Вигго Мортенсен ("Капитан Фантастик") и Эндрю Гарфилд ("По соображениям совести").

В номинацию "Лучшая актриса" включены актрисы Эмма Стоун ("Ла-Ла Ленд"), Мерил Стрип ("Флоренс Фостер Дженкинс"), Изабель Юппер ("Она"), Рут Негга ("Лавинг") и Натали Портман ("Джеки").

Также отмечается, что фильм Андрея Кончаловского "Рай", который вошел в шорт-лист претендентов на награду за лучший иностранный фильм, не попал в число итоговых номинантов.

Церемония вручения ежегодной кинопремии "Оскар" состоится в воскресенье 26 февраля в Лос-Анджелесе.