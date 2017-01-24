Россия передала сирийской оппозиции проект конституции страны

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Во вторник в Астане завершились двухдневные переговоры по сирийскому урегулированию. Их результатом стало итоговое заявление России, Турции и Ирана о механизме контроля прекращения огня в Арабской республике. Кроме того, организаторам впервые удалось посадить за один стол представителей вооруженной сирийской оппозиции и официального Дамаска.

Военного решения сирийского политического кризиса быть не может. Необходим трехсторонний механизм контроля за соблюдением перемирия, чтобы предотвратить провокации, говорится в итоговом документе. Коммюнике подписали в трёхстороннем формате Россия, Иран и Турция. Причём, работа между военными экспертами уже началась, передает "ТВ Центр".

"Нашими военными экспертами по согласованию со всеми сторонами была достигнута договоренность о создании так называемой совместной оперативной группы в трёхстороннем формате, которая начнёт свою работу здесь, в Астане, в начале февраля. К работе этой группе, где будут принимать участие эксперты из России Турции и Ирана, при необходимости будут привлекаться представители как сирийских вооружённых сил, так и вооружённой оппозиции", - сообщил специальный представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

Кроме того, страны договорились о совместной борьбе с запрещёнными в России организациями ИГ и "Джебхат ан-Нусрой", а также о размежевании умеренной оппозиции и террористов.

"Сегодня в контактах с вооружённой оппозицией военными экспертами нашей делегации были обсуждены вопросы разграничения этих отрядов от отрядов ИГИЛ и "Джебхат ан-Нусра". Проделана была большая работа, в том числе на картах, и удалось согласовать линии соприкосновения и разграничения с "Исламским государством", - отметил Лаврентьев.

Переговоры за закрытыми дверями шли тяжело. Накануне стороны сначала сели за общий стол, но затем разошлись по разным комнатам. За пять лет войны между сирийской вооруженной оппозицией и властью накопилось много разногласий. Найти точки соприкосновения явно было не просто.

"Для нас это было очень болезненно сидеть в одной комнате с другими сирийцами, которые работают на иностранные силы. Но мы будем делать все возможное, чтобы спасти наш народ! Мы будем сидеть с ними, для того чтобы остановить террор и спасти нашу страну", - заявил глава сирийской правительственной делегации Башар Джаафари.

Гарантами этих переговоров выступали Россия, Турция и Иран. Представители именно этих стран вместе со спецпосланником ООН Стаффаном де Мистурой обеспечивали диалог между сирийскими делегациями. А, по сути, проводили встречи в двустороннем и трёхстороннем формате, причем, не только днём, но и ночью.

По словам российского дипломата Александра Лаврентьева, самое главное, что сирийская оппозиция после личной встречи стала воспринимать Россию как надежного партнера. Хотя полностью удовлетворить интересы оппозиции, конечно, не получилось. Представителям группировок также передали проект конституции Сирии, подготовленный российскими экспертами.

По словам наших дипломатов, в пятницу состоится ещё одна встреча на высшем уровне. Сирийская оппозиция встретится с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. А следующий раунд пройдет Женеве, куда теперь пригласили и астанинскую группу вооружённой оппозиции, там они присоединятся к высшему комитету по переговорам и московской, и каирской группам.

"Нашим первым приоритетом было укрепление прекращения огня. Мы можем добиться мира в Сирии только политической работой. Мы были бы рады помочь сыграть важную роль в этом политическом процессе, который должен быть обеспечен в Женеве. Потому мы видели, какой потенциал существует здесь, в Астане, и мы рады этому процессу", - отметил Стаффан де Мистура.

Переговоры в Астане стали частью глобального процесса по урегулированию сирийского политического конфликта. Встречи на этой площадки при поддержке ООН продолжатся.

Переговоры длились почти два дня. Встречу в Астане нельзя назвать прорывной, уверяют дипломаты. Но тот факт, что, пожалуй, впервые получился реальный диалог конфликтующих сторон и они все-таки встретились лицом к лицу, даёт экспертам повод надеяться, что урегулирование сирийского политического кризиса действительно сдвинулось с мертвой точки.

Никита Васильев, Виктор Мальцев, Роман Лагунов, "ТВ Центр", Астана, Казахстан.