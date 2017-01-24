В Кемерово роженица ждала медиков три часа

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Скорая помощь оказалась чересчур медленной. В Кемерово женщина в новогоднюю ночь вызвала врачей на преждевременные роды. Но ждать медиков пришлось три часа. И это несмотря на то, что подстанция и дом, где живёт молодая семья, находятся на одной улице. К приезду скорой помощи женщина уже стала мамой, а роды пришлось принимать мужу.

Для семьи Левенец она должна была стать радостным подарком судьбы. После двух старших мальчиков они наконец-то дождались младшенькую, девочку, передает "ТВ Центр".

К дочери до сих пор не пускают. Полина лежит в реанимации. У ребенка не просто недоразвиты легкие, стремительно развивается пневмония - результат халатности, сокрушаются врачи. Драгоценное время, когда можно было обойтись без таких осложнений, упущено. Упустила скорая. Вызов на 03 поступил в новогоднюю ночь. В 5 утра у женщины начались преждевременные роды. Мария раз за разом обрывала телефон, но на том конце провода веяло ледяным спокойствием.

Спустя три часа карета скорой все-таки появилась у подъезда. К тому времени роды уже принял муж. Прибывшие медики, вопреки всем правилам, заставили роженицу самой спуститься на улицу. В машине, по словам женщины, не работала печка. В роддом мать и ребенок прибыли с сильным переохлаждением. Но и там помощь оказалась нескорой. В приемной семью продержали больше часа.

"Нас не хотели принимать еще в связи с тем, что у меня не было родового сертификата. Родовой сертификат я должна была получить 4 января, так как был срок 30 недель. Кто-то из персонала говорил, что им за это не заплатят", - рассказала мама ребенка Мария Левенец.

И роддом и подстанция находятся в 5 минутах езды от дома Левенец. Почему профессиональная медпомощь пришла с запозданием, женщине объяснять никто не стал. Главврач скорой через подчиненных ссылался на дефицит времени. Чиновники местного минздрава – на человеческий фактор.

"Поехала скорая помощь - сломалась. По дороге. Позвонили они в свой диспетчерский пункт, доложили, что сломались. После чего диспетчер должен был направить туда следующую скорую, но почему-то он этого не сделал или решил, что вызов уже выполнен. И не передал никому по смене", - отметил начальник департамента здравоохранения Кемеровской области Владимир Шан-Cин.

Диспетчерам все же объявлен выговор. Случившееся разбирает сейчас прокуратура. Туда с заявлением обратились пострадавшие. Алексей и Мария надеются, что их дочь будет упорно цепляться за жизнь. Однако врачи прогнозов пока не дают.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр".