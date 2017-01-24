Микроавтобус врезался в бетонный забор в "Шереметьево"

Теги: полиция ДТП шереметьево

Микроавтобус марки Volkswagen врезался в бетонный забор на автостоянке в аэропорту "Шереметьево". По данным полиции, в машине в этот момент находился только водитель. СМИ узнали, что он мог скончаться от сердечного приступа.

На стоянке аэропорта "Шереметьево" микроавтобус марки Volkswagen врезался в бетонный забор. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Подмосковью.

В полиции отметили, что в машине в этот момент находился только водитель. О его состоянии пока ничего неизвестно.

Между тем, по данным портала Life, ДТП произошло в районе терминала D. Прибывшие к месту происшествия врачи скорой помощи якобы констатировали смерть водителя. Свидетели инцидента отметили, что скорость у микроавтобуса в момент столкновения была небольшой. Вероятно, у водителя произошел приступ.