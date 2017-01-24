ЕС выделит 800 тысяч евро для борьбы с "влиянием" России на выборы

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В ряде стран Европы в этом году пройдут парламентские и президентские выборы. И чем ближе эти события, тем громче местные СМИ, а также чиновники Евросоюза пугают европейцев мнимой "рукой Москвы", которая якобы намерена повлиять на исход предстоящих избирательных кампаний.

К томатным ошметкам или молочным рекам у своих стен своих офисов евробюрократам не привыкать. После введения антироссийских санкций и ответных мер Москвы фермеры из Германии, Франции, Бельгии, Нидерландов, Польши и Прибалтики регулярно протестуют против политики ЕС в их отрасли, передает "ТВ Центр". На этот раз, чтобы привлечь внимание к своим проблемам, с помощью вентилятора они распылили тонну сухого молока. В период минимально низких цен на молочку власти скупали ее излишки, в виде сухого молока у производителей, чтобы поддержать рынок. Теперь Евросоюз хочет выбросить в продажу большие объёмы порошка. По мнению фермеров, это приведет к очередному снижению цен на натуральный продукт. В 2015 году европейские чиновники отменили квоты на производство этого продукта.

"Начать все заново нам сегодня мешает запас молока объемом 500 тысяч тонн, который стоит людям денег. Сначала нужно истратить этот запас, чтобы начать производить по новым регулируемым правилам. Сегодня мы призываем Европу, чтобы добровольная заморозка производства применялась одинаково во всех странах-членах ЕС, чтобы больших производителей тоже ограничивали. Сейчас этого не происходит", - отметил производитель молока Гай Франко.

Отсутствие регулирования рынка и, как следствие, перепроизводство привели к такому снижению цен на молоко, что они перестали покрывать даже расходы фермеров. Банкротства участились и после того европейская молочка, и не только она, попала в ответный санкционный список России. Продукцию стало просто некуда девать.

Миллионные убытки ложатся на плечи бюджетов стран ЕС, а потому не только аграрии, но и многие жители все чаще начинают говорить об отмене санкций и недальновидности собственных властей. Под сомнение ставится и внешняя, и экономическая и миграционная политика. Европейцы устали от наплыва беженцев и роста преступности, от терактов, уносящих сотни жизней. Brexit стал первым шоком, от которого Европа до сих пор не может оправиться. А в этом году сразу в нескольких странах ЕС грядут выборы. И налицо опасная тенденция - у нынешних политических элит шансы удержать у власти стремительно снижаются. Но в Евросоюзе нашли этому объяснение - подрывная информационная деятельность России, которая уже якобы повлияла на исход президентской гонки в США, а теперь замахивается и на Старый Свет. Соответствующий доклад на днях опубликовала рабочая группа по стратегической коммуникации внешнеполитической службы ЕС.

"Россию обвиняют и во вмешательстве в процесс "Брексита", хотя Москва не имеет к этому никакого отношения. Наоборот, Дмитрий Медведев высказался против выхода Британии из ЕС. Поэтому выводы о том, что Россия сможет повлиять на выборы в Германии, просто фантастичны. Россия, в отличие от США и ЕС, не имеет организации и структур для подобного сценария. У Москвы нет такой развитой сети некоммерческих организаций, как, например, у США и Европы, с помощью которых, кстати, они осуществили революцию на Украине. Единственный инструмент у России – это RT, но у каждого крупного государства есть свой крупный международный телеканал", - указал журналист, политолог Джон Локлэнд.

Доклад о деструктивном влиянии Москвы на обстановку в Европе и грядущие выборы массово цитируют чиновники Евросоюза и тиражируют западные газеты. В качестве орудия европейские СМИ называют своих российских коллег.

"Для этих целей Кремль использовал не только такие крупные государственные СМИ, как RT или Sputnik, но и "маргинальные источники", в числе которых оказались небольшие веб-сайты, блоги и соцсети. Зачастую использовалась откровенная ложь, которая имела своей целью дискредитировать определенных персон, политические группы, правительства", - пишет газета Bild.

Американские спецслужбы так и не привели ни одного доказательства кибератак России на серверы демпартии. Обнародованный в Европе доклад о подрывной деятельности Москвы по расшатыванию Европы основан исключительно на публикациях из открытых источников, СМИ. Авторы зафиксировали 2,5 тысячи примеров якобы дезинформации со стороны России и сделали вывод о возможном влиянии на выборы. Проверять основания и доказательства чиновники ЕС не стали, а решили выделить авторам еще 800 тысяч евро. На противодействие Москве.

Лилия Акиньшина, Юлия Степина, "ТВ Центр".