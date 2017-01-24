Неизвестный мужчина похитил ребенка на юге Москвы

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В столице идет розыск мужчины, который затолкал мальчика в багажник своей машины и скрылся. Инцидент произошел на Домодедовской улице. Полиция объявила по городу план "Перехват" после случившегося.

Столичные полицейские разыскивают подозреваемого в похищении мальчика на юге Москвы. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"У дома на улице Домодедовская мужчина затолкал мальчика в багажник автомобиля Hyundai и скрывается", - говорится в сообщении.

В настоящее время полиция объявила по городу план "Перехват". Дальнейшая информация о данном происшествии уточняется.