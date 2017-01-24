В Москве начали проверку после смерти девочки в школьном туалете

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Сотрудники СКР начали проверку по факту смерти 12-летней девочки в школьном туалете в Москве. Об этом стало известно 24 января. По данным следователей, признаков насильственной смерти на теле ребенка при визуальном осмотре не обнаружено.

Тело 12-летней школьницы было обнаружено в туалете школы, расположенной на Старослободской улице в Москве. На место происшествия приехали врачи скорой помощи, однако девочка скончалась, несмотря на все попытки ее реанимировать.

Как отметили в ГСУ СКР по Москве, признаков насильственной смерти на теле школьницы при визуальном осмотре не обнаружено.

Теперь следствие назначило судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины произошедшего. Сотрудники СКР опрашивают работников школы и возможных очевидцев.