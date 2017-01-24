В Сети появилось видео изгнания Грэма Филлипса из британского парламента

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Известный британский журналист Грэм Филлипс оказался выгнан с мероприятия в парламенте Королевства после того, как он задал присутствующим вопросы об Украине. В частности, он попросил прокомментировать преступления, совершаемые ВСУ в Донбассе. В итоге охрана вывела его из зала под крики гостей, осуждающие репортера.

Скандалом завершилась встреча в парламенте Великобритании, посвященная 25-летию со дня установления дипломатических отношений между Лондоном и Киевом. С мероприятия выгнали известного журналиста Грэма Филлипса. Это произошло после того, как депутаты услышали от него вопросы о преступных действиях Украины в Донбассе.

Видеозапись своего изгнания выложил в интернет сам Филлипс. На ней британский журналист рассказывает, что во время мероприятия, проходившего в Вестминстере, состоялась встреча британско-украинского общества.

Во время речи члена парламента сэра Джеральда Ховарта журналист попросил присутствующих прокомментировать обстрелы и убийства мирных жителей Донбасса, которые совершают вооруженные силы Украины.

Однако вместо ответа Филлипс услышал в свой адрес оскорбления не только со стороны парламентариев, но и со стороны гостей мероприятия. В частности, ему кричали "Лжец" и требовали покинуть собрание. В итоге сотрудник охраны вывел его из зала.

В марте 2016 года журналист был депортирован из Латвии после того, как попытался узнать у участников марша Waffen-SS, "зачем они приехали на митинг и почему поддерживают фашистские идеи". В итоге ему был запрещен въезд в страну на три года.

Кроме того, британского репортера в апреле 2015 года выгнали из музея Степана Бандеры в Лондоне. По словам сотрудников учреждения, у журналиста "не та репутация".

Грэм Филлипс приобрел всемирную известность благодаря репортажам из Донбасса. Также он освещал события Евромайдана и последовавший за ним процесс смены власти на Украине. В своих работах он подверг критике эти события за действия новых украинских властей.