Задержанному в США журналисту RT грозит 10 лет тюрьмы

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Александр Рубинштейн был задержан во время освещения протеста против инаугурации Дональда Трампа. Ему грозит срок до 10 лет лишения свободы за участие в беспорядках. Помимо корреспондента RT, аналогичное обвинение предъявлено американскому журналисту Эвану Энджелу.

Журналисту российского телеканала Russia Today (RT) Александру Рубинштейну, задержанному во время акций протеста в Вашингтоне, предъявлено обвинение в участии в беспорядках. Ему грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере 25 тысяч долларов. Об этом сообщает газета Guardian.

Помимо журналиста RT, обвинение в аналогичных действиях предъявлено журналисту американской медиакомпании Vocativ Эвану Энджелу.

Рубинштейн и Энджел были задержаны в Вашингтоне 20 января во время того, как они освещали протесты против инаугурации президента США Дональда Трампа. Затем полиция освободила двух журналистов и назначила слушания их дел в суде на середину февраля.

Ранее сообщалось, что в столице США задержали около 100 участников демонстраций против Трампа. В результате их действий ряду кварталов Вашингтона был причинен существенный ущерб. В частности, демонстранты разбили припаркованные автомобили, окна банков, витрины магазинов и ресторанов. Так, они разгромили отделение Bank of America и кафе McDonald's.

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