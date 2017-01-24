Трамвай сбил пешехода на северо-западе Москвы
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Пешеход попал под трамвай на Волоколамском шоссе в столице. Пострадавший был доставлен в медучреждение после инцидента. В настоящее время движение транспорта осуществляется по графику.
Трамвай совершил наезд на пешехода на Волоколамском шоссе. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.
"Вечером, 24 января, на Волоколамском шоссе водитель трамвая допустил наезд на пешехода. Пострадавший доставлен в медучреждение", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о задержке движения трамваев №6, 15, 28, 30 и 31 на северо-западе Москвы. В настоящее время движение транспорта полностью восстановлено.