Под Владимиром пятеро школьниц выбили зубы сверстнице

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Во Владимирской области пятеро школьниц избили 11-летнюю девочку. Это произошло в городе Александрове. В результате нападения у ребенка выбиты зубы. Сейчас девочка проходит лечение в больнице. Нападавшие будут поставлены на учет в органы профилактики несовершеннолетних.

В городе Александрове во Владимирской области пятеро школьниц избили 11-летнюю девочку. Как сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы регионального УМВД Андрея Тутуева, инцидент произошел 18 января.

По его словам, все нападавшие 2004 года рождения. Они атаковали девочку в подъезде общежития, которое находилось по соседству со школой №4, в которой они учились. Конфликт произошел "на фоне неприязненных отношений" с пострадавшей. В итоге ее сильно избили и даже выбили зубы. После этого девочки покинули место происшествия, а пострадавшая была госпитализирована.

Тутуев добавил, что решение о передаче дела в Следственный комитет будет принято после того, как врачи подготовят заключение о тяжести нанесенных ребенку повреждений. Также отмечается, что ранее участницы конфликта не попадали в поле зрения полиции.

В ближайшее время нападавших поставят на учет в органы профилактики несовершеннолетних.