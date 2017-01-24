В Сети появилось видео пожара в ТЦ "РИО" на юго-западе столицы

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Пожар в торговом центре "РИО" на Большой Черемушкинской улице ликвидирован. Пострадавших в результате происшествия нет. В интернете появилась видеозапись крупного возгорания на юго-западе Москвы.

Сотрудники МЧС потушили пожар в торговом центре "РИО" на Большой Черемушкинской улице. В результате происшествия пострадавших нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дежурного офицера центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве. Кроме того, в интернете появилась видеозапись крупного возгорания в торговом центре.

"Пожар пластиковой обшивки фасада здания торгового центра, расположенного на Большой Черемушкинской улице, ликвидирован. По предварительным данным, площадь пожара составила 200 квадратных метров. Сотрудники МЧС проветривают помещения комплекса от дыма, пострадавших не выявлено", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о горении наружной обшивки торгового центра "РИО" на юго-западе Москвы. Из-за пожара спасатели эвакуировали из здания более 500 человек.

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