Трамп возобновил замороженное Обамой строительство нефтепроводов

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Президент США Дональд Трамп подписал указы о возобновлении строительства нефтепроводов Dakota Access Pipeline и Keystone XL. Ранее их создание заморозил предыдущий глава Белого дома Барак Обама. Поводом стали протесты защитников окружающей среды, а также американских индейцев.

США возобновляет строительство нефтепроводов Dakota Access Pipeline и Keystone XL. Соответствующие указы подписал президент этой страны Дональд Трамп.

Как сообщает ТАСС, строительство трубопровода Dakota Access Pipeline, по которому нефть из штата Северная Дакота будет поступать в Иллинойс, будет стоить 3,8 миллиарда долларов. Эта магистраль должна пересечь реку Миссури рядом с землями индейцев сиу на границе Северной и Южной Дакоты.

Ранее строительство этого нефтепровода было остановлено предыдущим главой Белого дома Бараком Обамой. Поводом послужили протесты защитников окружающей среды, а также американских индейцев. Утверждалось, что появление магистрали ухудшит ситуацию с безопасностью и доступом к питьевой воде для сиу и миллионов людей, которые живут вниз по течению реки. Кроме того, это уничтожит священные для индейцев места.

В свою очередь, нефтепровод Keystone XL должен по планам доставлять из Канады более 800 тысяч баррелей нефти в день на перерабатывающие предприятия в Техасе и Луизиане. При этом, экологи заявляли, что работа Keystone XL может привести к загрязнению окружающей среды. По их словам, в этом случае через страну шла бы транспортировка "чрезвычайно грязного сырья". В связи с этим отмечалось, что перекачивать большие объемы этой нефти через сельскохозяйственные угодья штата Небраска очень рискованно.