Число жертв после схода лавины на отель в Италии достигло 16
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Спасатели обнаружили тела еще четырех погибших после схода лавины в горном массиве Гран-Сассо. Таким образом число жертв выросло до 16. В настоящее время еще 13 человек считаются пропавшими без вести.
Число погибших в результате схода снежной лавины на отель Rigopiano в Италии достигло 16 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA. Ранее сообщалось о 12 жертвах в результате происшествия в горах региона Абруццо.
Кроме того, в настоящее время 13 человек считаются пропавшими без вести.
Трагедия произошла в минувшую среду в горном массиве Гран-Сассо. Снежная масса, сход которой вызвало сильное землетрясение, обрушилась на четырехэтажное здание отеля. На момент ЧП в нем находились 35 постояльцев и сотрудников. Поисково-спасательная операция продолжается. Специалисты надеются, что среди снежных завалов могут находиться живые люди.
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