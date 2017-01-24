Число жертв после схода лавины на отель в Италии достигло 16

Теги: италия погибшие жертвы Стихия

Спасатели обнаружили тела еще четырех погибших после схода лавины в горном массиве Гран-Сассо. Таким образом число жертв выросло до 16. В настоящее время еще 13 человек считаются пропавшими без вести.

Число погибших в результате схода снежной лавины на отель Rigopiano в Италии достигло 16 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA. Ранее сообщалось о 12 жертвах в результате происшествия в горах региона Абруццо.

Кроме того, в настоящее время 13 человек считаются пропавшими без вести.

Трагедия произошла в минувшую среду в горном массиве Гран-Сассо. Снежная масса, сход которой вызвало сильное землетрясение, обрушилась на четырехэтажное здание отеля. На момент ЧП в нем находились 35 постояльцев и сотрудников. Поисково-спасательная операция продолжается. Специалисты надеются, что среди снежных завалов могут находиться живые люди.

Читайте также:

Число погибших при сходе лавины на отель в Италии возросло до 12

Число выживших под лавиной в Италии возросло до 13 человек

Спасатели не надеются найти выживших в заваленном лавиной отеле

В Италии туристов в отеле накрыло лавиной