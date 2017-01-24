В Польше избили украинских студентов за спор о принадлежности Львова

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Украинские студенты, обучающиеся в польском городе Ряшев, оказались избиты пятью местными жителями. Поводом для драки стал завязавшийся на улице спор о государственной принадлежности Львова. Студенты получили не опасные для жизни травмы. Злоумышленникам грозит до пяти лет заключения.

Пятеро жителей польского города Ряшев избили группу украинских студентов после разговора о государственной принадлежности Львова. Этот инцидент произошел 21 января, передает сайт "112 Украина".

Когда украинцы шли с учебы в общежитие, к ним подошли пятеро молодых людей. Они спросили, откуда приехала эта группа студентов, а затем - кому принадлежит Львов: Украине или Польше. Услышав ответ, они назвали украинцев "бандеровцами" и избили их. В полиции Ряшева отметили, что пострадавшие получили "не опасные для жизни и здоровья травмы".

Нападавших задержали. Они признали свою вину. Позднее им было объявлено подозрение в избиении на национальной почве. Теперь злоумышленникам грозит до пяти лет заключения.

Львов был в составе Польского королевства и Речи Посполитой с середины XIV века до 1772 года. Кроме того, он находился в составе Польши с 1919 до 1939 года.