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Российские журналисты пытались задать вопросы президенту Украины во время посещения парламента Финляндии, но получили отказ. Петр Порошенко заявил, что он не будет давать интервью нашим СМИ, пока "Россия осуществляет оккупацию украинских территорий".

Президент Украины Петр Порошенко отказался отвечать на вопросы российских журналистов в Хельсинки, которые подошли к нему во время посещения парламента Финляндии. Об этом сообщает "Интерфакс".

Вместо ответов на вопросы наших журналистов Порошенко начал говорить о необходимости "освободить территорию" территорию Украины и "перестать убивать украинцев". Кроме того, президент Украины заявил, что не будет давать интервью российским СМИ, пока "Россия осуществляет оккупацию украинских территорий".

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