В США приветствуют действия России, Турции и Ирана по Сирии

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США призвали Россию, Иран и Турцию надавить на власти Сирии, проправительственные и оппозиционные силы, чтобы они соблюдали перемирие в этой стране. В американском госдепартаменте заявили, что приветствуют действия, которые приведут к устойчивой деэскалации насилия в Арабской Республике.

Договоренности по Сирии, которые были предприняты при посредничестве России, Ирана Турции и ООН, должны помочь сократить насилие в этой стране, заявил представитель госдепартамента США Марк Тонер. Об этом сообщает "Интерфакс".

По его словам, в Вашингтоне уже видели заявления России, Турции и Ирана о намерении установить механизм по поддержанию текущего перемирия в Сирии. Также в США знают о том, что в ООН выразили желание обеспечивать мониторинг. "Мы приветствуем действия, которые приведут к устойчивой деэскалации насилия и сократят страдания в Сирии", - сказал Тонер.

Вместе с тем, представитель Госдепа подчеркнул, что Вашингтон призывает "эти три страны надавить на режим, проправительственные и оппозиционные силы, чтобы они соблюдали перемирие для создания более благоприятных условий для межсирийских политических переговоров".

Кроме того, дипломат подчеркнул, что США с нетерпением ждут возобновления межсирийских переговоров между властью и оппозиционными группами под эгидой ООН.

Ранее стало известно, что Россия, Иран и Турция договорились о создании трехстороннего механизма контроля прекращения огня в Сирии. Также они признали Астану эффективной площадкой для переговоров по сирийскому урегулированию и поддержали проведение межсирийских консультаций в Женеве 8 февраля.

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