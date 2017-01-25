В московских аэропортах из-за метели отменено 25 рейсов

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В столичных аэропортах в среду отменено 25 рейсов, еще 29 самолетов отправятся с опозданием. Данное решение было принято из-за неблагоприятных погодных условий. В Москве – метель, гололед и резкое похолодание.

Сразу на несколько регионов России обрушились сильные снегопады. В Москве отменены и задержаны десятки авиарейсов. По данным портала "Яндекс.Расписание", в "Домодедово" отменено 15 рейсов, 10 будут выполнены с опозданием. В "Шереметьево" не будут выполнены 10 рейсов, еще 18 задержаны. Во "Внуково" задержан один рейс.

Метель, гололед и резкое похолодание в столицу принес циклон. Уже в среду вечером столбики термометров опустятся ниже минус 25. Сейчас коммунальные службы в экстренном режиме расчищают улицы и дворы. Обрабатывают противогололедными реагентами дороги, автобусные остановки и подходы к метро, передает "ТВ Центр".

В Оренбургской области из-за ухудшения погодных условий МЧС разворачивает на трассе Оренбург - Орск мобильные пункты обогрева для водителей. Ожидается, что сильный ветер до 20 метров в секунду может вызвать снежные заносы и ухудшение видимости.

Половина месячной нормы осадков за несколько дней выпала в Мурманской области. Дорожные службы не справляются с уборкой. И автолюбителям приходится самим откапывать машины из сугробов.

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