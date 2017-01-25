Российские военные раздали жителям Алеппо 3 тысячи пайков

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В Алеппо продолжаются разминирование территории города и оказание гуманитарной помощи жителям. За сутки российские военные раздали более 3 тысяч порций горячего питания.

Российский центр по примирению враждующих сторон продолжает оказывать гуманитарную помощь сирийцам. Об этом сообщает "ТВ Центр".

За последние сутки в Алеппо доставлены около четырех тонн грузов, а в развернутых нашими военнослужащими пунктах горячего питания и выдачи предметов первой необходимости, мирные жители получили более трех тысяч пайков. Всего проведено шесть гуманитарных акций.

Не прекращают свою работу и мобильные бригады российских врачей. Только накануне медицинскую помощь получили около ста сорока жителей провинций Дамаск и Алеппо.

Тем временем, в восточной части северной столицы Сирии продолжается разминирование. За сутки наши саперы очистили от взрывоопасных предметов территорию общей площадью в 70 гектаров, 57 зданий и 11 километров автодорог.