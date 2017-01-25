Число погибших под лавиной в Италии продолжает расти

Жертвами схода лавины на отель в Италии стали 18 человек. Еще 11 числятся пропавшими без вести.

Число жертв схода лавины на отель в Италии возросло до 18. Судьба еще 11 человек по-прежнему остаётся неизвестной, передает "ТВ Центр".

Из снежного плена удалось спасти 11 туристов, включая четверых детей. Поисковая операция продолжается. Тем временем, прокуратура выясняет, насколько оперативно была отправлена помощь после получения сигнала бедствия.

Накануне в ста километрах от этого места разбился спасательный вертолет. Он принимал участие в поисках людей в заваленном снегом отеле. Все шесть человек, находившихся на борту, погибли. В том числе и лыжник, которого спасатели подобрали на горном склоне и везли в госпиталь. Причиной аварии, по предварительным данным, могли стать плохие погодные условия или техническая неисправность вертолета.