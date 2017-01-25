Трамп закроет въезд в США беженцам с Ближнего Востока

Теги: В мире трамп беженцы

Дональд Трамп в среду подпишет указы, запрещающие въезд в США беженцам и мигрантам из стран Ближнего Востока. Речь идет о жителях Ирака, Ирана, Ливии, Сирии и Йемена, а также Сомали и Судана. Тем временем Трамп продолжает избавляться от наследия Барака Обамы, обещая стране глобальные перемены.

С наследием Барака Обама Дональд Трамп, как и обещал, расправляется быстро и без сожалений. Об этом сообщает "ТВ Центр". Вслед за программой обязательного медицинского страхования в корзину летит еще одно любимое детище 44-го президента — Транстихоокеанское партнерство.

И в течение всей предвыборной гонки, и после инагурации Трамп неустанно повторял: партнерство - потенциальная катастрофа для экономики США. Соглашение пойдет на пользу лишь крупным корпорациям, малому же и среднему бизнесу — один вред от засилья дешевых азиатских товаров на внутреннем рынке. Новый президент - за справедливые двусторонние сделки, выгодные для американской промышленности. И 60% граждан с этим согласны. Для них все эти партнерства с переездом производства в другие страны - потеря рабочих мест.

Договор о создании крупнейшего в мире торгового союза Америка и еще 11 стран подписали в феврале 2016. Но на ратификацию парламентами требовалось еще 2 года. Администрация Барака Обамы старательно проталкивала законопроект через Конгресс. С одной стороны, под давлением вашингтонских лоббистов из крупных корпораций, с другой - по вполне внятным и совсем не экономическим причинам. Набиваясь в старшие партнеры к странам Юго-Восточной Азии, США привязывали их политически. А еще изолировали Китай. Пекин фактически отодвинули от проекта ТТП, хотя изначально он задумывался, как зона свободной торговли, открытой для всех членов АТЭС.

И теперь эта самая крупная экономика потирает руки. Ведь именно Пекин может занять место Вашингтона в договоре. По информации издания The Australian, власти КНР уже прорабатывают создание Всестороннего регионального экономического партнерства, в которое могут войти 7 стран-членов TТП. Не случайно, пока многие из них сейчас паникуют, к примеру, Вьетнам приостановил процедуру ратификации документа, Китай невозмутимо призывает к спокойствию и слаженной работе.

Несмотря на то, что Дональд Трамп неоднократно называл именно Китай одним из самых серьезных соперников США, геополитические издержки волнуют его явно меньше, чем экономические проблемы внутри самой Америки. И решению этих проблем не способствует и Североатлантический альянс в его нынешнем виде. На НАТО Вашингтон ежегодно тратит миллиарды долларов. Бизнесмен Трамп не привык бросать деньги на ветер и уже потребовал, чтобы все члены организации вносили равную долю в общий бюджет. Европа, привыкшая воспринимать Вашингтон как старшего товарища, наставника, помощника и даже спонсора, ожидаемо всполошилась. Министр иностранных дел Германии Штайнмайер заявил о конце миропорядка XX столетия. Канцлер Меркель - о новой исторической эре.

Новую конфигурацию международных отношений США при Трампе предстоит выстраивать тому, кто был силен как раз в двухсторонних форматах. Например, бывшему главе Exxon Mobil Рексу Тиллерсону, не раз обвиняемому в связях с Москвой. Профильный комитент Сената предложил утвердить его в качестве госсекретаря. И хотя предполагаемый глава внешнеполитического ведомства во время своей речи назвал Россию "недружественным соперником США", эксперты называют это не более чем игрой в поддавки с высокопоставленными русофобами, принимающими кадровые решения. Игрой талантливой и весьма результативной для Трампа. Его администрация почти укомплектована, и укомплектована преимущественно теми, кого он хотел. Директором ЦРУ назначили Майка Помпео. Тот действовал по той же хитрой схеме.

Ольга Оксенич, Кирилл Парменов. "ТВ Центр".