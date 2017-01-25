Топ-менеджер "Лаборатории Касперского" арестован по делу о госизмене

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Глава отдела по расследованию киберпреступлений "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов и сотрудник ЦИБ ФСБ Сергей Михайлов арестованы в рамках дела о госизмене. УВП ФСБ проверяет информацию о возможном получении сотрудником ведомства взятки от иностранной организации. Стоянов мог стать посредником в сделке.

Глава отдела по расследованию киберпреступлений "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов проходит по делу о госизмене в ФСБ. Топ-менеджера компании арестовали в декабре, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники в ФСБ и пресс-службе "Касперского".

Как удалось узнать газете, в настоящее время Стоянов находится в СИЗО "Лефортово". Его арест может быть связан с расследованием в отношении одного из заместителей главы центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова.

Расследование в отношении Михайлова ведет Управление собственной безопасности ФСБ. Он подозревается в совершении преступления по статье "Государственная измена". По версии правоохранительных органов, сотрудник ЦИБ получил деньги от иностранной организации при посредничестве сотрудника российской компании в сфере информационной безопасности. Этим посредником мог стать Стоянов.

По данным опрошенных изданием экспертов, уголовное дело может отразиться на рынке кибербезопасности и электронной коммерции. Они рассказали, что Михайлов "по сути курировал весь интернет-бизнес в России".

Стоянов, как говорится на сайте "Касперского", до 2006 года работал в управлении специальных технических мероприятий ГУВД Москвы (управление "К").

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