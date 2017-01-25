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В Москве за сутки произошло 800 мелких и 22 серьезных ДТП. По данным ГИБДД столицы, причиной большинства аварий стал гололед. Пострадали 22 человека. Погибших нет. В ГИБДД предупредили о снегопаде, усилении скорости ветра и гололедице.

За сутки в Москве произошло более 800 ДТП. Пострадали 22 человека. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГИБДД столицы.

"За минувшие сутки на дорогах Москвы зафиксировано 827 ДТП с материальным ущербом. В 22 авариях различные травмы получили 22 человека, никто не погиб", - говорится в сообщении.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что причинами большинства аварий стали превышение скорости, несоблюдение дистанции и опасное маневрирование в условиях гололеда.

В ГИБДД отметили, что в среду в столице ожидается снегопад, усиление ветра и гололедица. В ведомстве призвали водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию, выбирать скоростной режим, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения. Особую осторожность водителей призвали соблюдать на мостах, эстакадах и путепроводах, так как именно там существует наибольшая вероятность возникновения гололеда.

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