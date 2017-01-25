В Москве после ДТП сгорела скорая

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В Москве после ДТП загорелся автомобиль скорой помощи. В результате инцидента никто не пострадал.

На Калужском шоссе неподалеку от пересечения с МКАД столкнулись три автомобиля – Toyota, Hyundai и машина скорой помощи. В результате ДТП автомобиль медиков загорелся, передает ТАСС.

Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС ликвидировали пожар, однако машина выгорела полностью. В ДТП никто не пострадал. Из-за инцидента движение транспорта по Калужскому шоссе было серьезно затруднено.

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