В США против Грефа и Сбербанка подали иск о "рейдерском захвате"

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В США подан иск с требованием возместить 750 миллионов долларов морального и материального ущерба компании PPF Management за утерю контроля над предприятием по добыче щебня – "Павловскгранитом". Ответчиками выступают, в частности, Сбербанк и его председатель правления Герман Греф.

В суд Южного округа Нью-Йорка компанией PPF Management подан иск с требованием возместить 500 миллионов материального ущерба и 250 миллионов долларов морального ущерба за утерю контроля над предприятием по добыче щебня "Павловскгранит". Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на материалы дела.

Ответчиками по иску выступают Сбербанк и его председатель правления Герман Греф, "Сбербанк капитал" и его гендиректор Ашот Хачатурянц, "НЭО Центр" и его вице-президент Олег Греф, совладелец Национальной нерудной компании Юрий Жуков, а также еще несколько юридических и физических лиц. Иск подан 22 ноября. До 28 марта суд принимает отзывы ответчиков, а первое слушание назначено на 20 апреля.

Крупнейшим владельцем "Павловскгранита" до конца 2009 года был Сергей Пойманов. Предприятие кредитовалось в Сбербанке, однако не смогло обслуживать долги, и в итоге Пойманов лишился собственности. Бизнесмен неоднократно безуспешно обращался в суд. В итоге Пойманов переуступил права требования компании Management.

Согласно иску, ответчики вступили в преступный сговор с целью рейдерского захвата "Павловскгранита". Как утверждает истец, в 2008 году Сбербанк выдал Пойманову кредит в 5,1 миллиарда рублей на покупку 48-процентной доли его партнера Сергея Мамедова. "Павловскгранит" был оценен в 13,4 миллиарда рублей. Оценка была заказана Сбербанком у "НЭО Центра". Пойманов дал личное поручительство. В июле 2009 года компания бизнесмена не смогла обслуживать долг. В сентябре Сбербанк хотел рефинансировать его по ставке 14,9% годовых, при условии продажи 51-процентной доли "Павловскгранита" "Сбербанк капиталу" за 1 миллион рублей. При этом Пойманов получал опцион на выкуп этого пакета за 350 миллионов рублей. Бизнесмен не согласился на такие условия и в марте 2010 года Сбербанк потребовал погасить долг в 4,5 миллиарда рублей.

В начале 2010 года Жуков предложил Пойманову объединить активы с ННК и пообещал урегулировать претензии Сбербанка, а также рефинансировать долг на "благоприятных условиях". Пойманов отказался от сделки, а Сбербанк передал права требования задолженности "Сбербанк капиталу", который продал доли в "Павловскграните с молотка". Согласно иску, покупатели были связанны с ННК и получили кредит на покупку активов в Сбербанке на льготных условиях. Истец считает, что это была спланированная рейдерская атака.

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